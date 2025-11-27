قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
رياضة

موعد غريب للقاء الزمالك وكايزر تشيفز وتعديل طفيف بالتشكيل المتوقع

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخوض مباراة قوية خارج الديار أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز
استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض المتوقع لمواجهة نظيره فريق كايزر تشيفز الذي جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمي : محمد صبحي
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

الزمالك كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية أحمد عبدالرؤوف محمد صبحي

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

المتهم

القبض على لص سرق أسلاك كهرباء من عامود إنارة ببورسعيد

الوفد الصيني في ضيافة مدلس الدولة

المحكمة العليا بشنغهاي تبحث تعزيز التعاون القضائي مع مجلس الدولة

عدد من المتهمين

بضاعة بـ105 مليون جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

