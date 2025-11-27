موعد غريب للقاء الزمالك وكايزر تشيفز وتعديل طفيف بالتشكيل المتوقع

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخوض مباراة قوية خارج الديار أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.



تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز

استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض المتوقع لمواجهة نظيره فريق كايزر تشيفز الذي جاء على النحو التالي:



حراسة المرمي : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.



خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.



خط الهجوم : أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.