تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025

لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي شاحنًا جديدًا ثلاثي المنافذ بقوة 67 واط من GaN في الصين والذي يأتي بسعر 18 دولارًا أمريكيًا ويأتي مع كابل USB-C إلى USB-C بطول 1.5 متر وبقوة 6 أمبير. يدعم هذا الشاحن التوزيع الذكي للطاقة، ويوفر طاقة قصوى تبلغ 67 واط عبر أي منفذ واحد.

مواصفات شاحن Xiaomi GaN 67W

يستخدم الشاحن مادة نتريد الغاليوم (GaN) من الجيل الثالث، مما يُمكّنه من الحفاظ على حجم أصغر مع تحسين الأداء الحراري والاستقرار طويل الأمد. وقد أضافت شاومي منفذي USB-C ومنفذ USB-A. يدعم كل منفذ USB-C الشحن السريع بقدرة تصل إلى 67 واط، بينما يوفر منفذ USB-A ما يصل إلى 22.5 واط. يدعم الجهاز بروتوكولات الشحن الرئيسية، بما في ذلك PD3.0 وPPS وQC2.0 وQC3.0، وهو متوافق مع معايير الشحن السريع الخاصة بشركة شاومي.

يشحن الشاحن هاتف Xiaomi 13 بالكامل في حوالي 38 دقيقة. كما يمكنه شحن هاتف iPhone 14 Pro Max بنسبة تصل إلى 55% في حوالي 30 دقيقة.

 يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل Xiaomi Book Pro 16 2022 وإصدارات MacBook الأحدث. حسّنت Xiaomi هيكله الداخلي لتحسين ثباته وكفاءته في التعامل مع الحرارة. وتؤكد الشركة أن الشاحن يعمل بدرجة حرارة أقل بنسبة تصل إلى 11% من معيار السلامة الصيني.


شاحن شاومي 67 واط GaN

يدعم التوزيع الطاقة التكيفي عند توصيل عدة أجهزة، يُوزّع الشاحن الطاقة حسب الأولوية. يُوفّر 45 واط و22.5 واط في وضع المنفذ المزدوج، و45 واط و12 واط و10 واط في وضع المنافذ الثلاثة. تُشير شاومي إلى أن الشاحن يُعطي الأولوية تلقائيًا لشحن الكمبيوتر المحمول عند الحاجة.

سماعات هونر إيربادز S

يتميز الشاحن بمقبس قابل للطي بزاوية 90 درجة لسهولة الاستخدام أثناء السفر. الغلاف الخارجي مصنوع من مواد مقاومة للهب من فئة V0. تتضمن شاومي حماية مدمجة من الجهد الزائد، والتيار الزائد، والسخونة الزائدة، وقصر الدائرة، والتلف الكهروستاتيكي. المنتج حاصل على شهادة 3C الصينية للجودة والسلامة.

ومن جانبه قدمت Xiaomi مؤخرًا سخان مياه يعمل بالغاز لمعالجة الاستحمام البارد المفاجئ، وأطلقت Xiaomi أيضًا جهاز ترطيب ذكي للسيارة مع HyperOS وUSB-C ودعم طرازي SU7 وYU7.

شركة شاومي شاحن Xiaomi GaN 67W منفذ USB A الشحن السريع

