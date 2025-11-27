قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكمة الله فى امتحان عباده بابتلاء .. الأزهر للفتوى يوضح

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه إذا وضعك الله سبحانه في اختبار من اختبارات الدنيا، فاحرص على تجاوزه ببذل ما استطعت من الأسباب، ولكن لا تتعلق بها، وانظر لحكمة الله تعالى في كل محنة، وكن عند مراد الله منك، واعلَم أن الله تعالى أرحم من أن يضيق على عبده دون غاية.

واستشهد مركز الأزهر بحديث رسول الله فعنْ عَبْدِ اللَّهِ، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [ أخرجه البخاري]

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه جَرَتْ سُنَّة الله تعالى في الكَون أن يمتحن خَلقه بألوان البلاء ليستشعروا معاني القرب منه سبحانه والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، وتعبَّدَهم بالصبر على ما يكرهون واليقين في حكمته وتدبيره، ثم الشكر بعد رفع البلاء عنهم، واحتساب أجر صبرهم عليه.

وأشار مركز الأزهر، أنه على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته، ويكون عند مراده منه في البلاء، وليَعلَم أن الله تعالى أرحم من أن يضيق على عبده دون غاية؛ فعنْ عَبْدِ اللَّهِ، أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [متفق عليه]

فضل الصبر على الابتلاء

١- لم يحدّد الله جزاءً محدّدًا للصابرين، وإنّما قال: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)، ولو لم يكن للصبر إلّا هذا الفضل لكفى، ووصف الله الصابرين بالمتقين، وهم كذلك في معيّة الله وحبّه ونصره.

٢- يعدّ الصبر سببًا من أكبر أسباب الخوض في معترك الحياة، والقدرة على السير فيها؛ فالصبر هو المغزى والوسيلة لكلّ من أراد أن يصل إلى هدفه في الحياة الدنيا؛ فمن باب أولى أنّ الوصول إلى الجنّة والفوز برضا الله يحتاج إلى تعبٍ وصبرٍ، ولا يتحقّق ذلك بالكسل والراحة؛ فرسول الله لم ينل الراحة في دعوة الناس إلى الخير ونشر الإسلام بينهم، حتى وصفه الله بأنّه ذو خُلقٍ عظيمٍ.

٣- تكفير السيئات، ومغفرة الذنوب، ومحو الخطايا، ودخول الجنّة، وهذا من أعظم ما يجنيه العبد من الصبر، دلّ على ذلك قوله - تعالى-: (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ*جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ*سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).

فضل الصبر على الابتلاء الصبر على البلاء الصبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون

محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع شركة بتروجاس.. تعظيم الموارد الذاتية ودفع عجلة الاستثمار وخدمة الأهالي

فيروس الإنفلونزا

هل متحور جديد سبب موجة البرد الحالية؟.. خبراء المناعة يكشفون الحقيقة

صورة أرشيفية

مصر تستعيد 17 قطعة فرعونية نادرة من أستراليا.. نجاح دبلوماسي وفصل جديد في حماية التراث المصري

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد