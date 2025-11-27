إغلاق 17 منشأة مُخالفة وفحص 154 مركزًا طبيًا في البحيرة لضمان المعايير الصحية

شدّدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الدورية للمنشآت الصحية غير الحكومية وضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف، من خلال إدارة العلاج الحر، بالمرور على 154 منشأة طبية خاصة متنوعة التخصصات للتأكد من الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات المنظمة للعمل داخل تلك المنشآت.

أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 17 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 15 قرار غلق آخر جارٍ العمل على تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية.

كما تم فحص 10 شكاوى واردة من المواطنين والرد عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالإضافة إلى توجيه 28 إنذارًا لمنشآت طبية بها ملاحظات لتصويب أوضاعها بشكل فوري، وكذلك تحرير 7 محاضر شملت انتحال صفة طبيب، وفض أختام، ومخالفة عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار هذه الحملات لضمان التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير المهنية والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي البحيرة.