بعد شفائه… عمر خيرت يحيي ثلاث حفلات كبرى في ديسمبر

يعود الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى جمهوره بمجموعة من الحفلات المتتالية خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد فترة علاج أثارت قلق محبيه، قبل أن يطمئنهم مؤخرًا بعودته الكاملة إلى نشاطه الفني.

ويستهل عمر خيرت جدول حفلاته هذا الشهر من الدوحة – قطر في 5 ديسمبر، حيث يقدّم أمسية موسيقية مميزة ينتظرها جمهوره العربي هناك، وتتضمن باقة من أشهر مقطوعاته الكلاسيكية التي حققت انتشارًا واسعًا عبر السنوات.

ثم يعود الموسيقار إلى دار الأوبرا المصرية ليحيي حفلتين متتاليتين يومي 12 و13 ديسمبر. ومن المتوقع أن تشهد الحفلتان حضورًا كبيرًا.

ويختتم عمر خيرت نشاطه الفني للشهر بحفل ضخم في أوبرا دبي يوم 24 ديسمبر، حيث يقدم برنامجًا موسيقيًا متنوعًا يتناسب مع الجمهور المحلي والعربي في الإمارات.

وتأتي هذه الفعاليات لتؤكد عودة الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى تألقه الفني، واستعداده لمواصلة تقديم أعماله التي شكّلت جزءًا مهمًا من الذاكرة الموسيقية العربية.

توجّه الموسيقار عمر خيرت بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب اهتمامه بمتابعة حالته الصحية، وذلك في بيان رسمي قال فيه: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه الكريم بمتابعة حالتي الصحية".

وتابع عمر خيرت: “هذا الاهتمام يعكس تقدير الدولة للفن والثقافة، وأشعر بامتنان كبير لهذه اللفتة الإنسانية. أشكر أيضا الأطقم الطبية على جهودها، وأدعو الله أن أعود قريبًا لجمهوري الذي أعده بالمزيد من الموسيقى والحفلات.”

كما أشار: "كنت طوال حياتي أؤمن أن الفن قوة ناعمة تدعم روح هذا الوطن، واليوم أشعر أن الوطن يرد لي هذا الوفاء، أشكر كل من تواصل وسأل وأرسل دعوة أو كلمة طيبة، فهي دعم معنوي كبير.