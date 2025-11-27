عائلة بروس ويليس تعلن التبرع بدماغه للبحث العلمي بعد وفاته

كشفت إيما هيمينج-ويليس عن استعداد عائلة النجم بروس ويليس لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بمرضه، مؤكدة أن التركيز حالياً ينصب على تقديم الدعم المتبادل خلال هذه المرحلة الحساسة.

ويعاني الممثل بروس ويليس البالغ من العمر 70 عامًا من الخرف الجبهي الصدغي، وهو اضطراب يؤثر على الذاكرة واللغة والقدرات الإدراكية، وقد انتقل منذ فترة إلى دار رعاية متخصصة لتلقي المتابعة الطبية على مدار الساعة بجوار منزل الأسرة.

وأوضحت إيما في كتابها الجديد، أنها وضعت خطة دقيقة لمساعدة الأسرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، بما يضمن الحفاظ على التماسك العاطفي وعدم الانشغال بالتفاصيل العملية. كما تعمل على توعية ابنتيهما، مابل (13 عامًا) وإيفلين (11 عامًا)، بطبيعة التغيرات الصحية التي يمر بها والدهما وكيفية التكيف معها.

وفي خطوة لافتة، أعلنت العائلة أنها ستتبرع بدماغ بروس ويليس للبحث العلمي بعد وفاته، في محاولة للمساهمة في تعزيز فهم الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت إيما في كتابها : “هذا القرار مؤلم عاطفيًا، لكنه مهم علميًا لمعرفة المزيد عن هذا المرض الذي غيّر حياتنا.