مدبولي: تعميم برنامج تمكين الإدارة المحلية في مصر
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عائلة بروس ويليس تعلن التبرع بدماغه للبحث العلمي بعد وفاته

نجلاء سليمان

كشفت إيما هيمينج-ويليس عن استعداد عائلة النجم بروس ويليس لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بمرضه، مؤكدة أن التركيز حالياً ينصب على تقديم الدعم المتبادل خلال هذه المرحلة الحساسة.

ويعاني الممثل  بروس ويليس البالغ من العمر 70 عامًا من الخرف الجبهي الصدغي، وهو اضطراب يؤثر على الذاكرة واللغة والقدرات الإدراكية، وقد انتقل منذ فترة إلى دار رعاية متخصصة لتلقي المتابعة الطبية على مدار الساعة بجوار منزل الأسرة. 

وأوضحت إيما في كتابها الجديد، أنها وضعت خطة دقيقة لمساعدة الأسرة على التعامل مع اللحظات الصعبة، بما يضمن الحفاظ على التماسك العاطفي وعدم الانشغال بالتفاصيل العملية. كما تعمل على توعية ابنتيهما، مابل (13 عامًا) وإيفلين (11 عامًا)، بطبيعة التغيرات الصحية التي يمر بها والدهما وكيفية التكيف معها.

وفي خطوة لافتة، أعلنت العائلة أنها ستتبرع بدماغ بروس ويليس للبحث العلمي بعد وفاته، في محاولة للمساهمة في تعزيز فهم الخرف الجبهي الصدغي. 

وقالت إيما في كتابها : “هذا القرار مؤلم عاطفيًا، لكنه مهم علميًا لمعرفة المزيد عن هذا المرض الذي غيّر حياتنا.

