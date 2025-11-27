«السلم والتعبان: لعب عيال» يتصدر شباك التذاكر أمس

تصدر فيلم “السلم والتعبان: لعب عيال” شباك التذاكر أمس، الأربعاء، محققا حوالي 1.8 مليون جنيه، يليه فيلم "ولنا في الخيال .. حب؟" محققاً حوالي مليون ونصف المليون جنيه.

ويأتي فيلم “السادة الأفاضل” في المرتبة الثالثة محققا 500 ألف جنيه، ويقترب من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها حوالي 60 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.



وكشفت الفنانة إليسا عن أغنيتها الجديدة "متخذلنيش" التي تطرح كدعاية رسمية لفيلم “السلم والتعبان: لعب عيال” قبل عرضه خلال أيام.

انتهى تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والتعبان: لعب عيال” بعد الإعلان عن البدء في انتاجه منذ حوالي عام مضي.

ونشرت الفنانة أسماء جلال فيديو من كواليس انتهاء وفركش تصوير الفيلم بإعلان رسمي من المخرج طارق العريان.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من الفيلم البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".

الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.

وأعلن المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.