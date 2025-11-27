محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة المحلية الجديد بقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مبنى الوحدة المحلية الجديد بقرية شيبة النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمقام ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الزقازيق للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ على مساحة ٤٠٠ متر٢ وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيهاً لتعزيز قدرات الوحدات المحلية بالمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكلٍ أكثر تيسيرا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام مبنى الوحدة المحلية والتي شملت المركز التكنولوجي والذي يضم ٦ شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين منهم شباك لذوي الهمم وكذلك أقسام الشئون الادارية والمتابعة الميدانية والقسم الهندسي والأرشيف ومركز المعلومات وشئون العاملين والشئون القانونية ورخص المحال والايرادات.

أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال وتقديم الخدمة على أكمل وجه، قائلاً نعمل جميعاً لخدمة المواطن وتقديم كافة الخدمات له بسهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن.

وفي لفتة طيبة أهدي العاملون بالوحدة نسخة من كتاب الله للمحافظ تقديراً لمجهوداته المستمرة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.