بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مبنى الوحدة المحلية الجديد بقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مبنى الوحدة المحلية الجديد بقرية شيبة النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمقام ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة الزقازيق للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ على مساحة ٤٠٠ متر٢ وبتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيهاً لتعزيز قدرات الوحدات المحلية بالمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكلٍ أكثر تيسيرا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أقسام مبنى الوحدة المحلية والتي شملت المركز التكنولوجي والذي يضم ٦ شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين منهم شباك لذوي الهمم وكذلك أقسام الشئون الادارية والمتابعة الميدانية والقسم الهندسي والأرشيف ومركز المعلومات وشئون العاملين والشئون القانونية ورخص المحال والايرادات.

أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال وتقديم الخدمة على أكمل وجه، قائلاً نعمل جميعاً لخدمة المواطن وتقديم كافة الخدمات له بسهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن.

وفي لفتة طيبة أهدي العاملون بالوحدة نسخة من كتاب الله للمحافظ تقديراً لمجهوداته المستمرة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

الشرقية محافظ الشرقية الوحدة المحلية مركز ومدينة الزقازيق

