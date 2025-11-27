سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025

شهد سعر الذهب تحركًا جديدًا مع اقتراب انتهاء التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 27-11-2025.

الذهب يتراجع

وهبط سعر جرام الذهب بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

مع بدء التعاملات الصباحية شهد سعر الذهب استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير بالرغم من تحرك السعر خلال الأسابيع الماضية.

وفقد سعر الذهب في مصر تراجعا بمقدار 500 جنيه في الأسابيع الماضية.

آخر تحديث سعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5530 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 نحو 6320 جنيها للبيع و6365 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5530 جنيها للبيع و 5570 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4740 جنيها للبيع و 4774 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3686 جنيها للبيع و 3713 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4158 دولارا للبيع و 4158 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.24 ألف جنيه للبيع و44.56 ألف جنيه للشراء.