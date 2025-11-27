قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشدد على تطوير الجودو ويعلن خطة المعسكرات العسكرية للاعبين
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
اقتصاد

سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025

محمد يحيي

شهد سعر الذهب تحركًا جديدًا مع اقتراب انتهاء التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 27-11-2025.

الذهب يتراجع

وهبط سعر جرام الذهب بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

مع بدء التعاملات الصباحية شهد سعر الذهب استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية بدون تغيير بالرغم من تحرك السعر خلال الأسابيع الماضية.

وفقد سعر الذهب في مصر تراجعا بمقدار 500 جنيه في الأسابيع الماضية.

آخر تحديث سعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5530 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 نحو  6320 جنيها للبيع و6365 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5530 جنيها للبيع و 5570 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو4740 جنيها للبيع و 4774 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3686 جنيها  للبيع و 3713 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4158 دولارا للبيع و 4158 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو  44.24 ألف جنيه للبيع و44.56 ألف جنيه للشراء.

