سعر الذهب قبل اجتماع المركزي لتحديد سعر الفائدة اليوم 20-11-2025

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية وذلك في أول تعاملات مساء اليوم الخميس 20-11-2025 وقبل حسم اجتماع لجنة السياسيات النقدية داخل البنك المركزي المصري اليوم.

استقرار الذهب

وثبت سعر جرام الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري بعد تذبذب تعرض له المعدن الأصفر على مدار الأسابيع الماضية.

تحركات الذهب

خلال الأسابيع الماضية فقد الذهب ما بين 300 حتى 500 جنيه على الأقل في الجرام وبمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب لعيار 21 نحو 5420 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيها للبيع و 6251 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 5420 جنيها للبيع و 5470 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 4645 جنيها للبيع و 4688 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3613 جنيها للبيع و 3646 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4087 دولارا للبيع و 4088 دولارا للشراء.

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة هبوطًا في كلٍّ من السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإربعاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع، والتي ينتظرها المستثمرون لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا أكبر نسبيًا، إذ تراجعت الأسعار محليًا بنحو 110 جنيهات، بينما فقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، مدفوعة بانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.