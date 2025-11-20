الذهب يتراجع مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع شهية المخاطرة

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، لتهدأ موجة المكاسب التي سجلها المعدن النفيس على مدار اليومين الماضيين، بعدما خفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.



وانخفض الذهب الفوري، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي، اليوم /الخميس/ - بنسبة 0.2% إلى 4,070.27 دولار للأوقية، كما تراجع عقد الذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4,069.09 دولار للأوقية.



وجاء الضغط على الطلب الملاذ بعد ارتداد واسع في أسواق الأسهم العالمية، بدعم من نتائج مالية قوية لشركة إنفيديا وهي من الشركات القيادية في قطاع التكنولوجيا.



وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الامريكية المنتظر صدورها لاحقاً، باعتبارها مؤشراً مهماً لاتجاهات سوق العمل وقدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص سياسة التشديد النقدي.



وتوقف الزخم الصعودي للمعدن الأصفر بعد ارتفاع تجاوز 1% على مدار الجلستين السابقتين، وسط فتور الثقة في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة قبل نهاية العام.



وكشفت محاضر اجتماع الفيدرالي لشهر أكتوبر عن انقسام متزايد بين صانعي السياسة بشأن الحاجة إلى مزيد من الخفض، ما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها.



وارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى خلال تعاملات الخميس، بعد خسائر الجلسة السابقة؛ إذ صعد البلاتين الفوري 0.8% إلى 1,560.13 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة الفورية عند 51.3415 دولار للأوقية.

