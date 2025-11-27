أسعار الذهب اليوم.. بكام عيار 21 بالمصنعية؟

سعر الذهب اليوم 27/11/2025.. يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض، خاصة بعد موجة ارتفاع الذهب بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، ليكسر عيار 24 حاجز الـ6 آلاف جنيه، في ظل تساؤلات وتكهنات عن مستقبل الذهب، وهل سيعاود الانخفاض مجدداً أم سيستمر في الارتفاع؟

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الخميس 27/11/2025، في مصر وفقاً لآخر تحديث لأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6325 جنيهًا للبيع و6371 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 وهو الاكثر انتشارا إلى نحو 5535 جنيهًا للبيع و5575 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4744 جنيهًا للبيع و4778 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 إلى نحو 3690 جنيهًا للبيع و3716 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 44.28 ألف جنيه للبيع و44.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، وصل لـ 4136.35 دولار للبيع، و4135.96 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولية والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.