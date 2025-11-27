قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟
المحافظة على الوضوء.. ثواب كبير يغفل عنه كثيرون
حبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرة
لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم
العينة فيها تلاعب.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بعد إيقافه 4 سنوات
ترامب: الحيوان الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا
توروب يفتح باب الرحيل أمام 4 لاعبين بالأهلي ويشترط صفقتين لتعويض جراديشار
الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي بدير طموه
خير ما تختم به الصلاة.. ردد دعاء النبي بعد التشهد الأخير
نصائح هامة للاهتمام بـ مضخة وقود السيارة؟
عشرات القتلى ومئات المفقودين في حريق هائل يلتهم مجمعا سكنيا بهونج كونج
موعد مواجهات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب في السعودية يوم الخميس

سعر الجنيه الذهب في السعودية
سعر الجنيه الذهب في السعودية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الخميس :

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 502.25  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 460.50 ريال سعودي.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 439.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 376.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت  نحو 293  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 251.25  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15621.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3515.75 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عالميا 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4167.67 جنيه.

يواصل الذهب عاليما تسجيل أداء قوي خلال الربع الأخير من العام 2025،  إذ ارتفع بأكثر من 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، بينما حقق ارتفاعًا سنويًا يقترب من 55%، وهو ما قد يجعله على أعتاب أفضل عام له منذ 1979، مع إمكانية ملامسة مستويات 5000 دولار للأوقية في عام 2026.


وتتجه العوامل الأساسية لتوفير دعم مستدام لسوق الذهب، أبرزها: زيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب بمتوسط مستهدف يبلغ 30% من إجمالي الاحتياطيات، مقابل 20% حاليًا، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 17% منذ بداية العام، بجانب تحول استراتيجي في بناء المحافظ الاستثمارية بإضافة السلع الأساسية للتحوط من التضخم وضعف العملات، بالإضافى إلى توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا في 2026 مما يمنح الذهب دفعة إضافية.

أسعار الذهب السعودية الجنيه الذهب سعر بيع أوقية الذهب أسعار الذهب بدون مصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

لضبط الأداء وحفظ حقوق المتلقين.. نقابة القراء تعلن تشكيل لجنة للاستماع والمتابعة

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: تعليم الطفل حدود جسده خط الدفاع الأول ضد المتحرشين

الدكتور عمرو الورداني

أمين الفتوى: الرحمة وسيلة حماية من الانحــ...راف الجـ.نســ..ي للأطفال

بالصور

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد