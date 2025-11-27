أسعار الجنيه الذهب في السعودية يوم الخميس

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية، مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية اليوم الخميس :

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 502.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 460.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 439.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 376.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 293 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 251.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15621.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3515.75 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4167.67 جنيه.

يواصل الذهب عاليما تسجيل أداء قوي خلال الربع الأخير من العام 2025، إذ ارتفع بأكثر من 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، بينما حقق ارتفاعًا سنويًا يقترب من 55%، وهو ما قد يجعله على أعتاب أفضل عام له منذ 1979، مع إمكانية ملامسة مستويات 5000 دولار للأوقية في عام 2026.



وتتجه العوامل الأساسية لتوفير دعم مستدام لسوق الذهب، أبرزها: زيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب بمتوسط مستهدف يبلغ 30% من إجمالي الاحتياطيات، مقابل 20% حاليًا، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 17% منذ بداية العام، بجانب تحول استراتيجي في بناء المحافظ الاستثمارية بإضافة السلع الأساسية للتحوط من التضخم وضعف العملات، بالإضافى إلى توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا في 2026 مما يمنح الذهب دفعة إضافية.