إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بمحطة قطار مرغم في اتجاه مطروح

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين جرار تابع للسكة الحديد وقطار ركاب، بمحطة قطار مرغم في اتجاه مطروح غرب الإسكندرية دون وقوع وفيات.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع تصادم داخل المحطة نتيجة هروب فرامل جرار السحب أثناء محاولة تحريك القطار المعطل.



على الفور تحركت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث وصلت أولى سيارات الإسعاف في غضون 6 دقائق، بمشاركة 4 سيارات وتم فرض كردون أمني حول موقع التصادم لتنظيم حركة القطارات وحماية الركاب.



أوضحت المعاينة الأولية أن حادث مرغم وقع بسبب عطل في القطار الرئيسي، ومع محاولة سحبه بجرار آخر حدث التصادم نتيجة خلل في منظومة الفرامل.

وأسماء وحالة المصابين

السائق مجدي بشارة عوض، البالغ من العمر 58 عامًا من منطقة باكوس، بجرح رضي في الجبهة والأنف. كما أصيب مساعد السائق محمد عاطف محمد، البالغ 43 عامًا من الرابعة الناصرية، بخدمة في الرأس وإصابة بي سي. وجرى تسجيل إصابة أسامة محمد مهنا، 48 عامًا من القبارى، باشتباه كسر في الساق اليسرى. إضافة إلى إصابة السيدة صباح عبد الفتاح طه، 57 عامًا من الحمام، بكدمات وسحجات متفرقة».

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمال عبد الناصر لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت عملها لكشف الملابسات الكاملة للحادث، بينما تم تيسير حركة القطارات وعودة عملها بشكل طبيعي.