قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.. و11 بسبب المجاعة
صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد
فيتش : مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة
الإعلان عن القوائم المُحدثة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين
13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاختطافه صغيرًا والتعدي عليه
ننشر أسماء مصابي حادث حريق مستشفى جامعة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ

بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
إسلام دياب

بدأت لجان الاقتراع بالخارج أعمالها في عدة دول، بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ من بينها دولتان عربيتان، وذلك على النحو التالي: 

الإمارات العربية المتحدة : السفارة فى أبو ظبي والقنصلية فى دبي

سلطنة عمان: السفارة فى مسقط

إندونيسيا: السفارة في جاكرتا

تايلاند: السفارة في بانكوك

فيتنام: السفارة في هانوي

ميانمار: السفارة في بانجون

بنجلادش: السفارة في دكا

نيبال: السفارة فى كاتماندو

الهند: السفارة فى نيودلهي، والسفارة فى مومباي

سريلانكا: السفارة فى كولمبو

باكستان: السفارة فى إسلام أباد

أوزبكستان: السفارة فى طشقند

كازاخستان: السفارة فى أستانا

أذربيجان: السفارة فى باكو

أرمينيا: السفارة فى يريفان

موريشيوس: السفارة في بورت لويس

تصويت المصريين بالخارج 

واستقبل 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم خارج مصر تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، المصريين المقيمين بالخارج ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر،     والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام الثانية عشر صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الإعادة.

تصويت المصريين بـ نيوزيلندا 

فتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة  لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

تصويت المصريين في استراليا 

فتحت لجان الاقتراع فى استراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من سفارة مصر في كانبرا، القنصلية العامة في ملبورن، القنصلية العامة في سيدني بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت المصريين في اليابان وكوريا والصين

فتحت لجان الاقتراع في اليابان بالسفارة فى طوكيو، وفي كوريا الشمالية بالسفارة فى بيونج يانج، وكوريا الجنوبية بالسفارة فى سول، والصين بالسفارة فى بكين، وقنصليتا مصر فى شنغهاي وهونج كونج، والفلبين بالسفارة فى مانيلا، وسنغافورة بالسفارة فى سنغافورة، وماليزيا بالسفارة فى كوالامبور. 

لجان الاقتراع انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الإمارات العربية المتحدة جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا موديل 2011

تويوتا كورولا 2011 في السوق المصري.. اعرف الأسعار والمواصفات

سكودا فيفوريت موديل 1994

تقدر تشتري سكودا فيفوريت بـ 60 ألف جنيه

الذكاء الاصطناعي

ما هو الذكاء الاصطناعي؟.. مقال سيغير طريقتك في فهم مستقبل التكنولوجيا

بالصور

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها

هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد