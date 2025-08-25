بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ

بدأت لجان الاقتراع بالخارج أعمالها في عدة دول، بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ من بينها دولتان عربيتان، وذلك على النحو التالي:

الإمارات العربية المتحدة : السفارة فى أبو ظبي والقنصلية فى دبي

سلطنة عمان: السفارة فى مسقط

إندونيسيا: السفارة في جاكرتا

تايلاند: السفارة في بانكوك

فيتنام: السفارة في هانوي

ميانمار: السفارة في بانجون

بنجلادش: السفارة في دكا

نيبال: السفارة فى كاتماندو

الهند: السفارة فى نيودلهي، والسفارة فى مومباي

سريلانكا: السفارة فى كولمبو

باكستان: السفارة فى إسلام أباد

أوزبكستان: السفارة فى طشقند

كازاخستان: السفارة فى أستانا

أذربيجان: السفارة فى باكو

أرمينيا: السفارة فى يريفان

موريشيوس: السفارة في بورت لويس

تصويت المصريين بالخارج

واستقبل 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة حول العالم خارج مصر تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، المصريين المقيمين بالخارج ممن لهم حق التصويت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

من جانبه، أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى اليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025 انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والاقصر، والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام الثانية عشر صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الإعادة.

تصويت المصريين بـ نيوزيلندا

فتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك فى إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

تصويت المصريين في استراليا

فتحت لجان الاقتراع فى استراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من سفارة مصر في كانبرا، القنصلية العامة في ملبورن، القنصلية العامة في سيدني بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت المصريين في اليابان وكوريا والصين

فتحت لجان الاقتراع في اليابان بالسفارة فى طوكيو، وفي كوريا الشمالية بالسفارة فى بيونج يانج، وكوريا الجنوبية بالسفارة فى سول، والصين بالسفارة فى بكين، وقنصليتا مصر فى شنغهاي وهونج كونج، والفلبين بالسفارة فى مانيلا، وسنغافورة بالسفارة فى سنغافورة، وماليزيا بالسفارة فى كوالامبور.