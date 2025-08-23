قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم

الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

تختتم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، المدة المحددة لنظر الطعون المقدمة بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأت المحكمة في نظر هذه الطعون يوم الخميس 14 أغسطس حتى الأحد 24 أغسطس كحد أقصى، وفق ما نص عليه القانون.

كانت الهيئة الوطنية قد فتحت باب الطعن على النتائج يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وهو تاريخ إعلانها رسميًا، ولمدة 48 ساعة انتهت الخميس 14 أغسطس 2025.

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة توزعت على المحافظات كالتالي: 

• المنوفية: طعن واحد

• بني سويف: طعن واحد

• الدقهلية: طعنان

• البحيرة: طعنان

• الوادي الجديد: طعن واحد

• القليوبية: طعنان

• سوهاج: طعن واحد

المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تدخل مكتب المطعني بعد عرض 50 ألف جنيه.. جد ولا تريند؟

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | الرابط والموعد

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الجيزة: إقامة 3 معارض كبرى بالعمرانية وإمبابة والبدرشين لتوفير المستلزمات المدرسية

الزمالك

تغريم الزمالك وإيقاف مدرب الاتحاد.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

مع اقتراب انطلاقه.. رئيس غرفة القاهرة يكشف تفاصيل معرض أهلا مدارس الرئيسي بالمحافظة

بالصور

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فيديو

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد