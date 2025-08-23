الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم

تختتم المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، المدة المحددة لنظر الطعون المقدمة بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأت المحكمة في نظر هذه الطعون يوم الخميس 14 أغسطس حتى الأحد 24 أغسطس كحد أقصى، وفق ما نص عليه القانون.

كانت الهيئة الوطنية قد فتحت باب الطعن على النتائج يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وهو تاريخ إعلانها رسميًا، ولمدة 48 ساعة انتهت الخميس 14 أغسطس 2025.

وبلغ إجمالي عدد الطعون المقدمة توزعت على المحافظات كالتالي:

• المنوفية: طعن واحد

• بني سويف: طعن واحد

• الدقهلية: طعنان

• البحيرة: طعنان

• الوادي الجديد: طعن واحد

• القليوبية: طعنان

• سوهاج: طعن واحد