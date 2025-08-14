قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.. تغيير مقر اللجنة العامة بالغربية

في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.. «الوطنية للانتخابات» تغير مقر اللجنة العامة بالغربية
في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.. «الوطنية للانتخابات» تغير مقر اللجنة العامة بالغربية
إسلام دياب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بمحافظة الغربية التي تشهد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى حمل رقم 35 لسنة 2025، والذى تضمن تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بمحافظة الغربية إلى قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا الكائنة بشارع كفر عصام تقاطع الطريق السريع - قسم أول طنطا ،بدلا من الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن خريطة المقاعد التي حُسمت، وتلك التي ستشهد جولة الإعادة، والمقاعد المخصصة بالتعيين.

وفي ضوء ذلك، فإن 105 مقعدًا ما زالت شاغرة بعد انتهاء الجولة الأولى، بينها 100 مقعد سيعينهم رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، و5 مقاعد ستُحسم عبر جولة الإعادة في خمس دوائر انتخابية على النظام الفردي.

مستقبل وطن يتصدر

حافظ حزب مستقبل وطن على صدارته، بعد أن خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، بينما يخوض الإعادة على مقعدين في دائرتي الأقصر والغربية. كما حصل الحزب على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده حتى الآن إلى 102 مقعد.

حماة الوطن ثانيًا

جاء حزب حماة الوطن في المركز الثاني، بعد المنافسة على 25 مقعدًا فرديًا، حيث فاز بـ23 منها، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، إضافة إلى 19 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، ليبلغ إجمالي مقاعده 42 مقعدًا.

الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري

أما حزب الجبهة الوطنية، فقد خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، فضلًا عن 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

وحصد حزب الشعب الجمهوري المقاعد الخمسة التي ترشح عليها بالنظام الفردي، إلى جانب 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 10 مقاعد.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

كما يخوض حزب المستقلين الجدد جولة الإعادة على مقعد في الغربية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن جولة الإعادة ستحدد 5 أعضاء جدد، على أن تُستكمل تركيبة المجلس بتعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، ليكتمل تشكيل مجلس الشيوخ في دورته الجديدة.

