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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: عدم إعلان النتائج باللجان بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين بالشيوخ

الوطنية للانتخابات: عدم إعلان نتائج باللجان بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين بالشيوخ والهيئة الجهة المنوطة بهذا الأمر فقط
الوطنية للانتخابات: عدم إعلان نتائج باللجان بعد انتهاء فرز أصوات الناخبين بالشيوخ والهيئة الجهة المنوطة بهذا الأمر فقط
إسلام دياب

أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الثاني، والذي تواصل خلاله مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية، وعملية التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة باليوم الثاني والأخير من الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن دور مندوبى المرشح  ينتهي بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق فى الحصول على الحصر العددي، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري، وفقًا للقانون، لافتا إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث إن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس إدارتها فقط.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، سير العملية الانتخابية في اليوم الأخير للتصويت حيث قال المستشار محمد عسافي رئيس لجنة المتابعة في السويس، إن جميع اللجان في السويس وعدد 41 لجنة فرعية تم انتظام العمل بها منذ بدء اليوم الأول وخلال اليوم الثاني، وأكد المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة في المنيا، إن اللجان انتظمت في العمل، مشيرا إلى أن هناك لجان فرعية تشهد تكدس على فترات ويتم حلها، وبعض اللجان تم الدفع بموظفين زيادة لتخفيف هذه كثافات.

وقال المستشار محمد قمر رئيس اللجنة العامة بمحافظة دمياط، إن هناك كثافة في الأعداد، وأن أوراق الاقتراع نفذت فى عدد من اللجان وتم مدها بالأوراق مرة ثانية، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وسيتم العمل لحين الغلق والفرز انتهاء الحصر العددي للجان العامة والفرعية، دون الإعلان عن ارقام.

وأكد القاضي أحمد بنداري فى بداية المؤتمر، عن إصابة مستشار رئيس لجنة فرعية وتم نقله إلي مستشفي دار السلام وتم الدفع بالمستشار وسام عبد العليم من اللجنة العامة لاستكمال العمل، و إصابة المستشارة ميادة سعيد، رئيس لجنة فرعية بالعين وأصرت على استكمال الانتخابات.

بدأ المؤتمر الثاني لغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، للإعلان عن عودة عمل اللجان الانتخابية واستئناف عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، بعد الانتهاء من الراحة التي حددتها الهيئة لمدة ساعة بدأت من الساعة الثالثة إلي الرابعة مساءًا، ومن المقرر أن يستمر التصويت في الأخير إلي التاسعة مساء اليوم.

انتظمت عملية تصويت المصريين داخل مصر فى اليوم الثانى والأخير فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا وتوافد الناخبون أمام اللجان قبل فتحها للإدلاء بأصواتهم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية المظمي من لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، باستثناء عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء الأسباب استثنائية وعددها 9 لجان فى 5 محافظات.

وعى المصريين 

أكد المستشار أحمد البندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى تصريحات صحفية أن وعى الناخبين فى انتخابات 2025 يعكس تطورا كبيرا فى إدراك المواطن المصرى لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما كان عليه المشهد فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الأمور باتت أكثر وضوحا، والمشاركة أكثر نضجا ومسئولية.

وأضاف أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ انطلقت فى موعدها المحدد، مع فتح كافة اللجان على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بكافة الجداول الزمنية والمواعيد المعلنة، وهى مستمرة في تنفيذ باقي المراحل بما فى ذلك إعلان نتيجة الجولة الأولى، وفي حال وجود إعادة، سيتم البدء فورا في المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بلغ 8825 لجنة، مشيرا إلى أنه تم على مدارين الأيام المحددة للتصويت متابعة انتظام عمل هذه اللجان، والتأكد من وصول أعضاء الهيئات القضائية لمباشرة أعمالهم في الإشراف على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات اللوجستية تم إعدادها لتيسير التصويت على الناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان بلوحات إرشادية، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوى الهمم، وتسهيل الإجراءات لذوى الإعاقة السمعية.

وكشف عن تلقي عدد كبير من الاستفسارات من كبار السن حول أماكن لجانهم، ما يعكس حرص هذه الفئة على المشاركة، وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم المسار الديمقراطي، وأنه تم تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن  19826، ودعا بندارى كافة المواطنين للنزول والمشاركة: «صوتك بيفرق، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية، واختيار ممثلى الشعب فى الغرف التشريعية مسئولية تتطلب وعيا وإيجابية من كل مواطن».

مشاهد بطولية 

أوضح المستشار أحمد البندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن رئيس لجنة 601 في كوم حمادة والده توفى وظل في العمل ومتابعة اللجنة لحين توفير البديل، وبعد ذلك اتجه لجنازة والده، والهيئة تقدم له خالص التعازى وأن هناك موظفة بالجهاز الإداري ومعاونة فى لجنة 100 في الأقصر تعرضت لحادث في أثناء التوجه للجنة بصحبة زوجها وتوفيت، مشيرا إلى أنه فى لجنة 5 في قسم ثاني العريش بمدرسة أحمد عرابي، تعرض رئيس اللجنة لتعب شديد، وتم تدبير البديل وتم فتح اللجنة.

واطمأنت الهيئة الوطنية للانتخابات على المستشارة داليا يوسف، بعد تعرضها لحادثة سقوط مروحة، ولكنها أصرت على استكمال عملها برغم ما حدث، مؤكدة أن العملية الانتخابية تمت على أكمل وجه والعمل كان على قدم وساق وشددت على أن مجلس المدينة قام بتوفير تكيف صحراوى والتأكد من سلامة المراوح بشكل كامل داخل اللجان.

إجراءات الفرز

تبدأ إجراءات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة مساء وبالسماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت.

تبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

نتيجة الانتخابات 

تعلن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى ويتم احتساب الفوز للمرشح فى النظام الفردى عن طريق إعلان انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة)، وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم، تجرى جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وأنه نظرا لترشح قائمة واحدة فى نظام القوائم فيتم احتساب الفوز بالحصول على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى كل دائرة من دوائر القوائم.

الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ العملية الانتخابية مجلس الشيوخ

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