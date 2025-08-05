اللجان الفرعية بمحافظات مصر تستقبل الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

بدأت اللجان الفرعية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية صباح اليوم، الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحا، فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المصريين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت مدة توصيت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين، وانتهت فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.

وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر

وعقد القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، 3 مؤتمرات فى اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ، مع رؤساء اللجان العامة فى المحافظات للوقف على سير العملية الانتخابية حتى غلق اللجان فى التاسعة مساءً.

وأعلن بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت مجموعة من الشكاوى وهى: بعض الشكاوى المتعلقة بالكثافات وتم التواصل مع رؤساء اللجان لتيسير الأمور بسهولة ويسر، وإصابة الموظفة عبير علي إبراهيم في إدفو بعد سقوط مروحة عليها، وانقطاع تيار كهربائي في أكثر من لجنة، وتم حل الأمر وتوفير مصدر بديل، وإشاعة بشأن الحبر الفسفوري، لأنه لا يتم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية، بل يتم فقط في الاستفتاء والرئاسة، والالتزام بقرار الإدارة من 9 صباحا إلى 9 مساء، ومتابعة إغلاق جميع اللجان.

وقام القضاة رؤساء اللجان الفرعية التى تم إغلاقها، بتحرير محاضر إجراءات أثبتوا فيها أعداد الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات، وأعداد بطاقات التصويت التى لم تستخدم.

وعقب انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، تتم عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة أعلاها على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من 9 من صباح الثلاثاء، فى اليوم الثانى والأخير من أيام التصويت.

وأكد القاضى أحمد بندارى عدم وجود قرار بمد التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ، ولكن سيسمح لآخر ناخب متواجد داخل جمعية الانتخاب بالتصويت.

واستمع بنداري إلى رؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان المتابعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية فى اللجان، خلال تقنية الفيديو كونفرانس، فقال المستشار محمود حمادة، رئيس لجنة 52 محافظة قنا، إنه لا توجد معوقات، وما زال التصويت مستمرا لآخر ناخب متواجد.

وقال المستشار إسلام عبد النبى، رئيس اللجنة 60 فى أسوان، إن اليوم الأول مر بسلاسة وتم غلق الصناديق لعدم وجود أى ناخب فى جمعية الانتخاب.

فيما أكد المستشار إيهاب همت، رئيس لجنة المتابعة لمحكمة الفيوم، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وتم الانتهاء من غلق اللجان.

بينما قال المستشار عماد عثمان، رئيس لجنة المتابعة لمحافظة أسيوط، إن العملية الانتخابية بدأت فى كل اللجان فى موعدها ماعدا 4 لجان تم تأجيلهم لمدة ساعة، وأنه يتابع إجراءات الغلق لكافة اللجان الفرعية.

وقال عمرو سلامة، رئيس لجنة المتابعة لمحافظة بنى سويف، إنه بالنسبة للموظفة التى أصيبت بالإعياء فى اللجنة 277، فقد قررت العودة للمنزل، مشيرا إلى أن الإقبال كان كبيرا، واستعانت إحدى اللجان بموظفين زيادة نظرا لكثافة الحضور، وانتظمت اللجان ما عدا لجنتين إحداهما تأخرت نصف ساعة والأخرى ساعة عن موعدها.

وأكد رئيس لجنة المتابعة لمحكمة الجيزة، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وأن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد، وأن الأمور تمت بيسر وسلاسة.

وأوضح المستشار محمد عزت، رئيس لجنة المتابعة لمحافظة شمال سيناء، أن كل اللجان بدأت فى موعدها، وانتظمت العملية الانتخابية طوال اليوم، كما أن العملية تسير بشكل جيد، وكان هناك تواجد كثيف والإقبال جيد جداً.

وأشار المستشار عبد السلام عارف، رئيس لجنة المتابعة لمحافظة أسيوط، إلى أن الأمور تسير بشكل جيد والجهات المعنية كان لها دور كبير فى التأمين، وأن كل اللجان بدأت فى موعدها.

ولفت المستشار هشام مصطفى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة بنى سويف، إلى الكثافات فى لجان الانتخاب التى ظهرت بشكل متباين، وأن الجهات الأمنية تقوم بدور كبير فى التأمين والتنظيم.

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 424 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم ب100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.