رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

توجه اليوم الاثنين المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ المصري في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

مقر اللجنة: مدرسة ١٥ مايو الرسمية لغات - مدينة ١٥ مايو

لجنة فرعية رقم: ٥٣٥

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام العمل باللجان الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى الجمهورية دون وجود أى معوقات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

واستمع أحمد بندارى عبر خاصية الفيديوكونفرنس إلى رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لمتابعة آخر المستجدات فى تصويت المصريين بالداخل.

وأكد رؤساء اللجان العامة على انتظام العمل بشكل جيد ودون أى معوقات داخل اللجان الفرعية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

وأوضح القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة أنه عقب انتهاء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس في التاسعة مساء وبالسماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت، سيتم فرز الأصوات.