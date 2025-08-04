غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول على عن تستكمل العملية الانتهابية غدا الثلاثاء.

غرفة العمليات



وتابعت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات أعمال التصويت فى الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية بشكل ميسر ودون معوقات، حيث أشادوا بالتأمين وتوافد المواطنين، وحسن سير العملية الانتخابية.