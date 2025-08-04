محتوى خادش.. حبس التيك توكر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس التيك توكر قمر الوكالة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة.



وواجهت النيابة المتهمة قمر الوكالة باتهامات نشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي والتي أنكرتها جميعا.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.