إصابة 10 أشخاص في حريق مطعم امتد إلي عمارة سكنية بالمنوفية

اصيب 10 أشخاص في حريق مطعم كشري بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بإصابة 10 أشخاص في حريق مطعم كشري بمدينة الباجور.

وبالانتقال تبين إصابة كلا من " سمير صبيحة 32 الباجور ، هاجر سلامة 20 سنة، أحمد عادل 30 سنة، أحمد عادل 25 سنة ، منار ابراهيم 22 سنة، مريم هشام 20 سنة، سارة ابراهيم 20 سنة، مي نجيب 27 سنة، محمود دسوق 17 سنة، أحمد وائل 19 سنة.

ونشب الحريق في المطعم وامتد الي الأدوار العليا وسط حالة من الرعب بين سكان العمارة حيث تم اخلاءها فورا وتم السيطرة علي الحريق.

فيما اصيب 10 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم إلي المستشفي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.