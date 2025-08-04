دعوى قضائية جديدة بحجب التيك توك لهذا السبب

أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بحجب منصة " التيك توك ، أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.

وجاء بالدعوى التى حملت رقم 79893لسنة 79قضائية ، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الاتصالات ، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهم مع إيضاح بعض الأسباب الواردة لطلب الحذف ، فذكرت أن تطبيق التيك توك خالف الدستور والقواعد المنظمة للاتصالات واستخدام الانترنت .

وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.