الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر، واختطافه داخل مركبة "توك توك" بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات؛ تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بين طرف أول (عاطل- له معلومات جنائية- مصاب بجرح في اليد)، وطرف ثان (3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) أحدهم قائد مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلاف حول قيمة الأجرة، تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بـ"سلاح أبيض" محدثاً إصابته المنوه عنها.

وأمكن ضبط مركبة "التوك توك" وطرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية.





