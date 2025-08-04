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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوى الغربى

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية المنصورية بمركز كوم أمبو على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية المنصورية بمركز كوم أمبو على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

لقيت سيدة وأبنتها مصرعهما، فيما أنقذت العناية الإلهية ابنتها الثانية نتيجة تعرضهم للغرق بمنطقة فارس بكوم أمبو شمال أسوان، وذلك أثناء السباحة في مياه نهر النيل للهروب من حرارة الطقس.

حادث

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من استخراج جثة السيدة الغارقة، بينما جارى البحث عن ابنتها في المياه، وتم إيداع جثمان الأم في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الغنيمية بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى النيل التخصصى 4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الغنيمة فى اتجاه مدينة أسوان نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينة والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

فيما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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