محافظ أسوان يقرر خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس التعليم الثانوى العام

فى بشرى سارة لأبناءه الطلاب وأولياء أمورهم ، قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 200 درجة بدلاً من 210 درجة .

جاء ذلك أثناء عرض محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان ، الذى قام بإعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 .

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( خدمات ) 195 درجة بدلاً من 202 درجة ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

بشرى سارة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الإنتهاء من إنتداب المعلمين ، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد .

ولفت إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وهو ما يساهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

على جانب آخر تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار 4 و 5 أغسطس الجارى.

وتابع المحافظ الأجواء الإنتخابية فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .