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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يقرر خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بمدارس التعليم الثانوى العام

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فى بشرى سارة لأبناءه الطلاب وأولياء أمورهم ، قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 200 درجة بدلاً من 210 درجة  .

جاء ذلك أثناء عرض محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان ، الذى قام بإعتماد درجات قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 .

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( خدمات ) 195 درجة بدلاً من 202 درجة ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

بشرى سارة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية من خلال سرعة الإنتهاء من إنتداب المعلمين ، وتشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد .

ولفت إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وهو ما يساهم فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

على جانب آخر تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز السيطرة سير العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ ، والتى تستمر على مدار 4 و 5 أغسطس الجارى.

وتابع المحافظ الأجواء الإنتخابية فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

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