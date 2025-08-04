ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محمد عبد العاطي صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

ورد للأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) ، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





