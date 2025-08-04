الأمن يفحص بلاغ سالي سليمان بشأن احتجازها وتهديدها بالقـ.ـتل

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فحص البلاغات المقدمة من الإعلامية سالي سليمان، مذيعة قناة "إكسترا نيوز"، والتي ادعت فيها تعرضها للاحتجاز وهتك العرض والتهديد بإنهاء حياتها داخل محل سكنها بمنطقة الطالبية، على يد أحد جيرانها.

وأكدت الإعلامية في منشور على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتحريرها محضر رسمي، ذكرت فيه أنها تعرضت لواقعة احتجاز وهتك عرض على يد أحد سكان العقار، بعدما تدخلت للدفاع عن حارس العقار الذي زعمت أنه تعرض للظلم من نفس الشخص. وأضافت أن المعتدي استعان بالحارس وزوجته لاحقًا للاعتداء عليها.

كما أوضحت أنها تلقت تهديدات متكررة، وتعرضت والدتها للسب العلني، فضلًا عن تركيب كاميرات أمام منزلها لتصويرها واستفزازها. وأكدت تحرير محضر جديد بعد تصاعد التهديدات، وقيام حارس عقار مجاور بتهديدها صراحة بإنهاء حياتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لفحص محتوى كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.