حبس التيك توكر محمد عبد العاطي بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء

قررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القبض على محمد عبد العاطي، بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم البلوجر محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.