ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي؛ بعد تعدد البلاغات ضده، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، والخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، بعد ورود بلاغات ضده لقيامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم البلوجر محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ونحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.