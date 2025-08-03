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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة عامل وشقيقته قتلا زوج الثانية فى الخانكة لـ أكتوبر المقبل

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة عامل وشقيقته، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بتحريض من المتهمة الثانية بسبب خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل، لحضور المتهمين وسماع مرافعة الدفاع الخاص بهما.
وكان قد صدر قرار سابق بحق المتهمين جميعا، حيث قضت الدائرة الثانية جنايات بنها، بالإعدام شنقا للمتهم الأول في قضية محاكمة 4 متهمين، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بتحريض من المتهمة الرابعة بسبب خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وكذلك بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9908 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ن ا"، 34 سنة، هارب، و"حسن ص م"، 33 سنة، هارب، و"محمد ص م"، 35 سنة، نجار مسلح، و"رضا ص م"، 36 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمين القلج دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنهم في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الثلاث الأول قتلوا المجنى عليه أحمد رمضان على محمد، عمداً مع سبق الإصرار. 
وتابع أمر الإحالة، بأنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية غير مششخنة حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم أسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الرابعة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول على إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة، بأنه على إثر خلافات زوجية بينها والمجنى عليه حرضت المذكورين واتفقت معهم على إزهاق روح المجنى عليه وساعدتهم بأن هاتفت المجنى عليه واستدرجته لهم فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محكمة الخانكة

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