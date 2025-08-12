الوطنية للانتخابات: عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في انتخابات الشيوخ 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الذين الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 11 مليون و321 ألف و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليون و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثة بمؤتمر الهية الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.



وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، تأتي في لحظة وطنية بالغة الأهمية، والتي تمت وسط أجواء من الانضباط والشفافية، وفي مناخ آمن مكن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ومسؤولية.

وأكد على أن ما تحقق في الانتخابات هو نتاج عمل مؤسسي منظم، وخبرة تراكمية اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وفق أعلى درجات الشفافية والحيادية، والانضباط القانوني ومواكبة التطور التقني، حتى أصبحت الهيئة نموذجا يُحتذى به في التنظيم المحكم، الإدارة الرشيدة، حسن الإشراف.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، أن أهمية هذا الإنجاز تزداد إذا وضعناه في سياقه الإقليمي، إذ جرت هذه العملية الديمقراطية في منطقة تفتقر في كثير من أجزائها إلى الاستقرار والأمن، وهو ما يعزز من رصيد الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على ترسيخ مؤسساتها الوطنية ويثبت احترامها لحقوق مواطنيها، والتزامها بمسارها الدستوري أمام ذاتها وأمام شعبها، بل وأمام العالم أيضاً، مشيرا إلى ان ما نشهده اليوم ليس مجرد ختام لعملية انتخابية، بل هو تتويج لمسيرة عمل وطني جاد، شاركت فيه مؤسسات الدولة، واحتضنه وجدان هذا الشعب العظيم، إيمانًا بأهمية ترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيزاً لمسار المشاركة السياسية، وترجمة حقيقية لإرادة الناخبين.

ووجه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر لكل من القوات المسلحة المصرية الممثلة فى وزارة الدفاع، على ما قدمته من دعم لوجستي وأمني رفيع المستوى، كما ثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بمسؤولياتها في تأمين اللجان والمقار الانتخابية بكل كفاءة واقتدار، وأيضاً وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لما قدموه من جهد وعمل يليق بمصر والمصريين.

وأعرب القاضي أحمد بنداري عن التقدير العميق لـ "وزارة الصحة والسكان"، لما وفرته من جاهزية طبية ودعم ميداني يليق بحجم الحدث، ضامنًا أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين، وكذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما قامت به من دعم تقني متكامل، وتوفير بنية رقمية متقدمة، ساعدت على دقة الأداء وسرعة الإنجاز، علاوة على وزارت النقل والتربية والتعليم والشباب والرياضة على ما أظهروه من التزام وتفان وإخلاص، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمكانة مصر، وطموحات شعبها، وحجم ثقته في مؤسساتها الدستورية.

أما وسائل الإعلام الوطني، فقد أدت دورها بمهنية ومسؤولية، ناقلة وقائع العملية الانتخابية بكل شفافية، ساهمت في توعية الرأي العام، ورافقت المواطن في كل خطوة من هذا الاستحقاق.

كما أشاد بدور المنظمات المحلية والدولية التي تابعت مجريات الانتخابات وسجلت ملاحظاتها القيمة، والتي نرحب بها دومًا، في إطار سعينا الدائم نحو تطوير الأداء، وتعزيز معايير النزاهة والحياد.