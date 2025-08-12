ياسمين اللى بتخلي الحجر يلين.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر المثير للجدل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بإنتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





