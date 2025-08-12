أجهزة كهربائية تتسبب فى ارتفاع الاستهلاك فى المنازل

يتساءل كثير من المواطنين عن الأ جهزة كهربائية التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ وفي تلك السطور نرصده لكم

1- التكييف

يتسبب في سحب كهرباء عالية خاصة مع تشغيله ساعات طويلة خلال الصيف وهو السبب الأكبر في ارتفاع فاتورة كهرباء يوليو وأغسطس باعتبارها اكثر شهر الصيف حراً.

2- الكاتيل ( غلاية الماء)

يستهلك قدر كبير من الطاقة خاصة والجميع يستخدمه بشكل يومي في المطبخ عند إعداد الشاي وطهي الطعام و سرعة تسخين المياه

3- الثلاجة

وهي تعمل ٢٤ ساعة ولا يتم فصلها أبدا سواء في الصيف او الشتاء، لكن هذا الأمر من الاسباب التي تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء

4- الفرن الكهربي

مثله مثل فكرة الكاتيل ، و يتم تشغيله طويلا في المطبخ ويسبب سحب كهرباء عالية وهو ما يؤثر على استهلاك الكهرباء لديك