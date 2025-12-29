مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن طريقه تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتهى الرقي، مشيرا إلى أن الرئيس مستمع من الطراز الاول، وبالتالي القرارات لا تتخذ بشكل متعجل، ولكن هناك رشاده وهناك حكمه وهناك منهج علمي في اتخاذ القرار، مع الاعتماد الكامل على مؤسسات الدولة المصرية والتنسيق والتكامل فيما بينها وايضا في نقطه شديده الاهميه في مثل هذه اللقاءات هو الحديث دائما ما ياتي من القلب.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن هموم المواطن الأفريقي، وكيفيه تحقيق التنمية في إفريقيا، وأيضا مسأله هامة وهي أن تكون هناك رؤيه واضحة لنهوض وتنميه القارة الأفريقيه.

وتابع وزير الخارجية، أنه جمعني العديد من اللقاءات مع الرئيس السيسي، خلال قضية التهجير، خاصة أنه ترتبط بالأمن القومي المصري، ومصير القضيه الفلسطينيه.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يقول أنه طالما أن هناك ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في التفاف الشعب المصري حول قيادته لاننا نتعامل مع قضايا بالتاكيد عادله وبالتالي ربنا عمره ما هيخزلنا والشعب المصري عمره ما هيخزلنا