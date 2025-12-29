وزير الخارجية: الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور الكاتدرائية كل عام لتهنئة الأقباط

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يقوم كل مساء يوم السادس من يناير من كل عام بزيارة الكنيسة الكاتدرائية ودي أكبر كاتدرائية الآن في الشرق الأوسط كله وفي القارة الأفريقية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك تسجيل أكثر من 4000 مبنى خدمي ومباني تابعة للكنائس، إضافة إلى مباني كانت تعمل ككنائس إنك أنت تسجلها وتضفي عليها الشرعية، فهذا يعد أمر غير مسبوق لم يحدث على الإطلاق.

وتابع وزير الخارجية، أن "مصر مصر العظيمة والمتسامحه بها أقدم معبد يهودي دير معبد بن عزره وأقدم كنيسة الكنيسة المعلقة وأقدم مسجد مسجد عمرو بن العاص كله ده كان موجود في اطار كيلو متر واحد في وده مساله مش وليده امبارح ولا اول امبارح المساله دي ليها أكثر من 1300 و1400 سنه