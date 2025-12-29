قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الخارجية: الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور الكاتدرائية كل عام لتهنئة الأقباط

بدر عبد العاطي وزير الخارجية
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
محمود محسن

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول رئيس مصري يقوم كل مساء يوم السادس من يناير من كل عام بزيارة الكنيسة الكاتدرائية ودي أكبر كاتدرائية الآن في الشرق الأوسط كله وفي القارة الأفريقية.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك تسجيل أكثر من 4000 مبنى خدمي ومباني تابعة للكنائس، إضافة إلى مباني كانت تعمل ككنائس إنك أنت تسجلها وتضفي عليها الشرعية، فهذا يعد أمر غير مسبوق لم يحدث على الإطلاق.

وتابع وزير الخارجية، أن “مصر مصر العظيمة والمتسامحه بها أقدم معبد يهودي دير معبد بن عزره وأقدم كنيسة الكنيسة المعلقة وأقدم مسجد مسجد عمرو بن العاص كله ده كان موجود في اطار كيلو متر واحد في وده مساله مش وليده امبارح ولا اول امبارح المساله دي ليها أكثر من 1300 و1400 سنه خلينا نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني”.

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

