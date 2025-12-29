بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخزان مياه.. انتهاء أعمال التبريد والسيطرة التامة على حريق مخزن كراتين بيض بالعبور

أنهت قوات الحماية المدنية في القليوبية، أعمال التبريد والسيطرة الكاملة على حريق شب في مخزن كراتين البيض على مساحة 1200 متر دون خسائر بشرية، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء و5 خزانات مياه استراتيجية، وسلم هيدروليك.

ندب المعمل الجنائي

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، ميدانيًا أعمال السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن كراتين البيض المقام على مساحة 1200 متر مربع بجمعية الطلائع بمدينة العبور الجديدة، وذلك للاطمئنان على سلامة المواطنين ومتابعة سير عمليات الإطفاء.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومة بعدد 5 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه استراتيجية، وسلم هيدروليك، كما تم الدفع بعدد 2 خزان مياه استراتيجي وسلم هيدروليك تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية، حيث جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأكد محافظ القليوبية، أن الأجهزة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشيدًا بسرعة وكفاءة أداء قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية في احتواء الحادث والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.