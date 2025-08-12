خطوات سداد فاتورة الكهرباء بشكل بسيط وسريع

يتساءل الكثير من المواطنين عن كفية

سداد فاتورة الكهرباء بشكل بسيط وسريع ونوضح لكم فى النقاط كيفية حدوث ذلك

خطوات سداد فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

يمكن لأي مشترك سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك عبر الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

2.اختيار قسم الخدمات الإلكترونية

3.الضغط على خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4.تحديد المحافظة التابع لها العداد

5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام

6.كتابة الاسم المسجل على العداد

7.الضغط على زر استعلام لمعرفة قيمة الفاتورة

8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة وإتمام عملية السداد



