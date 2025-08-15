إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، نتيجة انتخابات جولة الإعادة للسباق الانتخابي بمجلس الشيوخ والتي يخضوها 10 مرشحين في 5 محافظات.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون على نتيجة الانتخابات التي أعلنتها الهيئة الثلاثاء الماضي خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية

ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج

وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.