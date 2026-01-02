بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل

تسود حالة من الإهمال بين المسئولين عن لعبة السباحة في مصر وهو ما نتج عنه حالتي وفاة خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الحالي.

السباح الراحل يوسف محمد ومن بعده جون ماجد فى نادي الغابة ارتقيا جراء إهمال القائمين على لعبة السباحة.

من جانبها وجهت النيابة العامة صفعة للمسئولين عن الإهمال فى لعبة السباحة وقررت إحالتهم إلي القضاء للفصل فى أمرهم.

الراحل جون ماجد سباح نادي الغابة ليس الأول الذي توفي جراء الإهمال بل سبقه لاعب الملاكمة حمزة تامر فى حمام السباحة بنادي الترسانة ومن بعده الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

يعد غرق الأطفال في حمامات السباحة من أكثر الحوادث المأساوية التي يمكن الوقاية منها بسهولة من خلال الالتزام بعدد من الاجراءات البسيطة، في مقدمتها عدم ترك الطفل دون اشراف ولو لثوان معدودة، وتأمين حمامات السباحة بسياج محكم وبوابة مغلقة.

مع تعليم الأطفال مهارات السباحة الأساسية، وتوفير أدوات السلامة مثل سترات الطفو، إلى جانب تركيب أجهزة إنذار تنبه عند سقوط أي جسم في الماء.

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الغرق على مستوى العالم 300000 حالة وفاة خلال عام 2021، كان نصيب إقليم شرق المتوسط منها 12 % بما يعادل 35000 حالة وفاة، ليسجل الإقليم ثاني أعلى معدل وفيات بسبب الغرق بين جميع أقاليم المنظمة.

وأشارت التقديرات الصحية العالمية لعام 2021 الى ان الغرق يمثل ثاني سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و14 سنة في اقليم شرق المتوسط، حيث تمثل هذه الفئة العمرية نحو 23.4 في المئة من اجمالي وفيات الغرق في الاقليم.

وسجل الإقليم أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الغرق بين الأطفال حتى سن 4 سنوات مقارنة بباقي أقاليم منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تسجيله أعلى معدل وفيات في البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، بالإضافة إلى ثاني أعلى معدل وفيات في البلدان مرتفعة الدخل.

وبالرغم من تسجيل بعض التراجع في معدلات وفيات الغرق، فان اقليم شرق المتوسط شهد ثاني اقل انخفاض في هذه المعدلات عالميا، ما يؤكد الحاجة الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز اجراءات الوقاية، خاصة مع نجاح بعض دول الاقليم في تطبيق تدخلات ساهمت في خفض معدلات الوفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع أصحاب المصلحة إلى أحياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق، بما يشمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والأفراد، من خلال تسليط الضوء على أاهمية التحرك العاجل والمنسق لاعتماد تدابير مثبتة الفعالية.

وتشمل هذه التدابير تركيب حواجز للتحكم في الوصول إلى المسطحات المائية، وتوفير أماكن آمنة بعيدا عن المياه للأطفال قبل سن المدرسة مثل الحضانات المزودة برعاية متخصصة، وتعليم مهارات السباحة والسلامة في المياه والانقاذ الآمن، وتدريب المارة على مهارات الانقاذ والانعاش، ووضع وتطبيق لوائح الابحار الآمن للقوارب وسفن الركاب والشحن، إلى جانب تحسين إدارة مخاطر السيول.

وفي هذا السياق، كلف قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود المتعلقة بالوقاية من الغرق داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث تتولى المنظمة التحضيرات لليوم العالمي للوقاية من الغرق عبر تنظيم حدث عالمي للتدشين، وإنتاج مواد توعوية، ودعم الأنشطة المحلية والوطنية في مختلف الدول.

وأطلقت المنظمة مبادرة التحول الأزرق من أجل اليوم العالمي للوقاية من الغرق، التي تقوم فكرتها على إضاءة أحد المعالم البارزة باللون الأزرق مساء 25 يوليو، بالتعاون مع السلطات المحلية، بهدف لفت الانتباه الى خطورة الغرق وسبل الوقاية منه.

وأوصت المنظمة باستخدام هاشتاغ الوقاية_من_الغرق على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية باليوم العالمي وتعزيز الرسائل الهادفة للحد من وفيات الغرق، خاصة بين الاطفال.

توفي صباح اليوم الجمعة في ساعة مبكرة، اللاعب جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة والذي تواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي.

كان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق وتمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونقل إلى المستشفى في الرعاية المركزة مع توقف وظائف المخ بالكامل.