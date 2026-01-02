قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل

جون ماجد
جون ماجد
عبد الخالق صلاح

تسود حالة من الإهمال بين المسئولين عن لعبة السباحة في مصر وهو ما نتج عنه حالتي وفاة خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الحالي.

السباح الراحل يوسف محمد ومن بعده جون ماجد فى نادي الغابة ارتقيا جراء إهمال القائمين على لعبة السباحة.

من جانبها وجهت النيابة العامة صفعة للمسئولين عن الإهمال فى لعبة السباحة وقررت إحالتهم إلي القضاء للفصل فى أمرهم.

الراحل جون ماجد سباح نادي الغابة ليس الأول الذي توفي جراء الإهمال بل سبقه لاعب الملاكمة حمزة تامر فى حمام السباحة بنادي الترسانة ومن بعده الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور. 

بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
 

يعد غرق الأطفال في حمامات السباحة من أكثر الحوادث المأساوية التي يمكن الوقاية منها بسهولة من خلال الالتزام بعدد من الاجراءات البسيطة، في مقدمتها عدم ترك الطفل دون اشراف ولو لثوان معدودة، وتأمين حمامات السباحة بسياج محكم وبوابة مغلقة.

غرق الأطفال في حمامات السباحة

مع تعليم الأطفال مهارات السباحة الأساسية، وتوفير أدوات السلامة مثل سترات الطفو، إلى جانب تركيب أجهزة إنذار تنبه عند سقوط أي جسم في الماء.

الغرق

 

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الغرق على مستوى العالم 300000 حالة وفاة خلال عام 2021، كان نصيب إقليم شرق المتوسط منها 12 % بما يعادل 35000 حالة وفاة، ليسجل الإقليم ثاني أعلى معدل وفيات بسبب الغرق بين جميع أقاليم المنظمة.

وأشارت التقديرات الصحية العالمية لعام 2021 الى ان الغرق يمثل ثاني سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و14 سنة في اقليم شرق المتوسط، حيث تمثل هذه الفئة العمرية نحو 23.4 في المئة من اجمالي وفيات الغرق في الاقليم.

وسجل الإقليم أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الغرق بين الأطفال حتى سن 4 سنوات مقارنة بباقي أقاليم منظمة الصحة العالمية، إلى جانب تسجيله أعلى معدل وفيات في البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، بالإضافة إلى ثاني أعلى معدل وفيات في البلدان مرتفعة الدخل.

وبالرغم من تسجيل بعض التراجع في معدلات وفيات الغرق، فان اقليم شرق المتوسط شهد ثاني اقل انخفاض في هذه المعدلات عالميا، ما يؤكد الحاجة الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز اجراءات الوقاية، خاصة مع نجاح بعض دول الاقليم في تطبيق تدخلات ساهمت في خفض معدلات الوفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع أصحاب المصلحة إلى أحياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق، بما يشمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والأفراد، من خلال تسليط الضوء على أاهمية التحرك العاجل والمنسق لاعتماد تدابير مثبتة الفعالية.

الغرق

وتشمل هذه التدابير تركيب حواجز للتحكم في الوصول إلى المسطحات المائية، وتوفير أماكن آمنة بعيدا عن المياه للأطفال قبل سن المدرسة مثل الحضانات المزودة برعاية متخصصة، وتعليم مهارات السباحة والسلامة في المياه والانقاذ الآمن، وتدريب المارة على مهارات الانقاذ والانعاش، ووضع وتطبيق لوائح الابحار الآمن للقوارب وسفن الركاب والشحن، إلى جانب تحسين إدارة مخاطر السيول.

وفي هذا السياق، كلف قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود المتعلقة بالوقاية من الغرق داخل منظومة الأمم المتحدة، حيث تتولى المنظمة التحضيرات لليوم العالمي للوقاية من الغرق عبر تنظيم حدث عالمي للتدشين، وإنتاج مواد توعوية، ودعم الأنشطة المحلية والوطنية في مختلف الدول.

وأطلقت المنظمة مبادرة التحول الأزرق من أجل اليوم العالمي للوقاية من الغرق، التي تقوم فكرتها على إضاءة أحد المعالم البارزة باللون الأزرق مساء 25 يوليو، بالتعاون مع السلطات المحلية، بهدف لفت الانتباه الى خطورة الغرق وسبل الوقاية منه.

وأوصت المنظمة باستخدام هاشتاغ الوقاية_من_الغرق على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية باليوم العالمي وتعزيز الرسائل الهادفة للحد من وفيات الغرق، خاصة بين الاطفال.

الغرق

وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة

توفي صباح اليوم الجمعة في ساعة مبكرة، اللاعب جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة والذي تواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي.

كان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق وتمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونقل إلى المستشفى في الرعاية المركزة مع توقف وظائف المخ بالكامل.

يوسف محمد حماية الأطفال الإهمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

معرض آثري

إقبال جماهيري كبير على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة جودة يزور نزلاء سجن مركز شرطة أبوقرقاص

بالصور

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد