حادث غرق مآساوي.. مصرع مدرب فالنسيا و3 من أبنائه بـ أندونيسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني مصرع فرناندو مارتين المدير الفني لـ فريق كرة القدم الثاني للسيدات وثلاثة من أبنائه خلال رحلة سياحية في إندونيسيا.



وذكر نادي فالنسيا في بيان رسمي، الآتي: "نشعر بحزن عميق لوفاة فرناندو مارتين، مدرب فريق فالنسيا الثاني للسيدات، وثلاثة من أبنائه في حادث غرق مأساوي في إندونيسيا، وفقاً لما أكدته السلطات المحلية.



وأفادت التقارير بأن فرناندو مارتين، وعائلته كانوا على متن القارب عندما ضربته أمواج عاتية بلغ ارتفاعها 3 أمتار قبالة سواحل متنزه كومودو الوطني، أحد أبرز الوجهات السياحية في إندونيسيا، وتم الإعلان عن فقدان الأب وثلاثة من أبنائه (9 و10 و12 عاماً)، فيما تم إنقاذ سبعة أشخاص من المياه، بينهم أربعة من أفراد الطاقم ومرشد سياحي.

وسلطت التقارير الإعلامية الضوء على تصريحات رئيس مكتب موميري للبحث والإنقاذ، فاتور رحمان، الذي قال إن القارب -وهو سفينة إبحار تقليدية مزودة بصاريين- كان يقل 11 شخصاً عندما غرق في وقت متأخر من مساء الجمعة، أثناء إبحاره في مضيق بحري قرب جزيرة بادار التابعة للمتنزه الوطني.".



وأضاف رحمان أن الركاب كانوا ستة سياح من إسبانيا، إلى جانب أربعة من أفراد طاقم القارب ومرشد سياحي محلي، مضيفا بأن قوارب سياحية كانت قريبة من موقع الحادث، بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ، تمكنت من إنقاذ سبعة أشخاص خلال الساعات الأولى من صباح أمس.