محافظات

غرق كافيهات شاطئ راس البر بسبب ارتفاع الأمواج

امطار راس البر
امطار راس البر
زينب الزغبي

شهدت محافظة دمياط , لليوم الثانى على التوالى ، موجة من الطقس السيئ ممثلا في برودة شديدة  في الطقس وتساقط غزير  للأمطار ، وكانت الأمطار تتساقط بشكل غزير على مدن راس البر ودمياط الجديدة ودمياط.

وشهد مصيف راس البر ، خروج مياه الشاطئ إلى منطقة الكافيهات والعشش بالقرب من الشاطئ نتيجه لارتفاع الأمواج.
 

وأكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أنه أصدر تعليماته إلى جميع رؤساء  الوحدات المحلية ومجالس المدن باتخاذ كافة الإجراءات   الازمه في حاله هطول الأمطار والتعامل الفوري مع أى طارئ والتواجد بشكل دائم في الشارع .
 

وأكدت جمعية الصيادين بعزبة البر ج أنه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد بعزبة البرج نتيجة لارتفاع الأمواج وخوفا على أرواح الصيادين من التعرض لحالات الغرق نتيجة لتقلبات الجوية وارتفاع الأمواج.
 

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء يعمل بصورة طبيعية ولم يتأثر بحالة الطقس واستقبل على مدار اليوم عدد ١٣ سفينة حاويات و بضائع عامة.

