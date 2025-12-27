قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظات

نجاح ولادة قيصريه خطيره بمستشفى دمياط العام

زينب الزغبي

استقبلت مستشفى دمياط العام سيدة حامل في نهاية الشهر الثامن من الحمل وتعاني من مشيمة متقدمة عن الجنين 
(Placenta Previa Complete Centralis with Accreta).
وتم حجز الحالة بالمستشفى ومتابعة الحمل بدقة بالغة، مع إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة والتشخيص الدقيق للحالة، وعلى ضوء ذلك تم التحضير المسبق لدخولها إلى غرفة العمليات فور وصولها إلى بداية الشهر التاسع.
 

وقد جرى التعامل مع الحالة داخل قسم النساء والتوليد وفق أعلى المعايير الطبية، حيث تم تأمين نقل الدم وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، مع التنسيق الكامل بين الأقسام المعنية بالمستشفى، شملت بنك الدم، والتخدير، والعناية المركزة، والمسالك البولية، والجراحة، وقسم الحضّانة.
وبفضل الله، تم إجراء ولادة قيصرية دقيقة باستخدام تقنيات متقدمة، تحت إشراف فريق متميز من أطباء النساء والتوليد وبمشاركة نخبة من أطباء التخدير، وأسفرت العملية عن الحفاظ على صحة الأم والحفاظ على الرحم رغم أن نسبة استئصال الرحم في مثل هذه الحالات تتجاوز 90%.

كما تم استقبال المولود بحالة صحية جيدة، ونقله إلى قسم الحضّانة بالمستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.
وخرجت الأم من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وتخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة بقسم النساء والتوليد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان 
و الدكتور  ايمن الشهابى محافظ دمياط 
وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط
واشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفي دمياط العام

