نجاح ولادة قيصريه خطيره بمستشفى دمياط العام

استقبلت مستشفى دمياط العام سيدة حامل في نهاية الشهر الثامن من الحمل وتعاني من مشيمة متقدمة عن الجنين

(Placenta Previa Complete Centralis with Accreta).

وتم حجز الحالة بالمستشفى ومتابعة الحمل بدقة بالغة، مع إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة والتشخيص الدقيق للحالة، وعلى ضوء ذلك تم التحضير المسبق لدخولها إلى غرفة العمليات فور وصولها إلى بداية الشهر التاسع.



وقد جرى التعامل مع الحالة داخل قسم النساء والتوليد وفق أعلى المعايير الطبية، حيث تم تأمين نقل الدم وتجهيز وحدات الدم والبلازما اللازمة، مع التنسيق الكامل بين الأقسام المعنية بالمستشفى، شملت بنك الدم، والتخدير، والعناية المركزة، والمسالك البولية، والجراحة، وقسم الحضّانة.

وبفضل الله، تم إجراء ولادة قيصرية دقيقة باستخدام تقنيات متقدمة، تحت إشراف فريق متميز من أطباء النساء والتوليد وبمشاركة نخبة من أطباء التخدير، وأسفرت العملية عن الحفاظ على صحة الأم والحفاظ على الرحم رغم أن نسبة استئصال الرحم في مثل هذه الحالات تتجاوز 90%.

كما تم استقبال المولود بحالة صحية جيدة، ونقله إلى قسم الحضّانة بالمستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وخرجت الأم من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وتخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة بقسم النساء والتوليد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

و الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط

وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط

واشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفي دمياط العام