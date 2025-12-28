غرق عدد من السوريين خلال عبور الحدود اللبنانية بطرق غير نظامية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلنت وكالة سانا، عن غرق عدد من السوريين خلال محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية بطرق غير نظامية وإنقاذ آخرين.







وأوضح الدفاع المدني السوري، أنهم تلقوا بلاغا بوجود مدنيين عالقين في نهر الشيبوني على الحدود السورية اللبنانية، مضيفة: فرقنا توجهت إلى المنطقة وأنقذت سيدتين وشابا ونقلتهم إلى المستشفى.



وأضاف الدفاع المدني السوري، أن الناجون أبلغونا بأن مجموعة أخرى لا تزال عالقة دون معرفة مصيرهم.



واسترسل: فرقنا تابعت عمليات البحث ووصلت إلى آخر مجرى للنهر تستطيع الوصول إليه على جسر الدبوسية، مضيفا: لم نتمكن من إتمام عمليات البحث بسبب خطورة المكان ووجود ألغام كان قد زرعها النظام السابق.



