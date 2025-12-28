قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

غرق عدد من السوريين خلال عبور الحدود اللبنانية بطرق غير نظامية

الدفاع المدني السوري
الدفاع المدني السوري
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أعلنت وكالة سانا، عن غرق عدد من السوريين خلال محاولتهم عبور الحدود اللبنانية السورية بطرق غير نظامية وإنقاذ آخرين.
 



وأوضح الدفاع المدني السوري، أنهم تلقوا بلاغا بوجود مدنيين عالقين في نهر الشيبوني على الحدود السورية اللبنانية، مضيفة: فرقنا توجهت إلى المنطقة وأنقذت سيدتين وشابا ونقلتهم إلى المستشفى.

وأضاف الدفاع المدني السوري، أن الناجون أبلغونا بأن مجموعة أخرى لا تزال عالقة دون معرفة مصيرهم.

واسترسل: فرقنا تابعت عمليات البحث ووصلت إلى آخر مجرى للنهر تستطيع الوصول إليه على جسر الدبوسية، مضيفا: لم نتمكن من إتمام عمليات البحث بسبب خطورة المكان ووجود ألغام كان قد زرعها النظام السابق.

 

