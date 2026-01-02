من الملاعب إلى الميكروفون.. منسي الليثي يكشف سر رحلته بين الكرة والغناء

كشف المطرب منسي الليثي، المعروف أيضًا باسم فتحي سيد أحمد، عن تفاصيل بداياته الفنية ومسيرته التي جمعت بين الرياضة والموسيقى، موضحًا كيف تحولت موهبته الغنائية إلى مسيرة احترافية.

وأشار منسي، خلال لقائه في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك، حيث لعب لمدة ثلاث سنوات تحت قيادة الكابتن هشام يكن ومدحت عبدالهادي إلا أن شغفه بالموسيقى كان حاضرًا دائمًا، إذ كان يردد الألحان أمام أصدقائه وزملائه في النادي، إلى أن لاحظت والدته موهبته وشجعته على تطويرها، وبدأ الغناء في الحفلات العائلية والمناسبات الصغيرة.

وأضاف أن الانطلاقة الفنية الحقيقية كانت من خلال تقديم أول موال له بعنوان «بيني وبينك كلام» تحت إشراف الملحن الكبير محمد غنيم، قبل أن يمتد مشواره إلى المهرجانات والأفراح، مستفيدًا من موهبته الفطرية ودعم أسرته.

لقب «الليثي»

أما عن لقبه الفني، فذكر منسي أن اسم «منسي» جاء من مواقف طفولية طريفة، فيما أضاف إليه لقب «الليثي» المطرب محمود الليثي، الذي علّمه التركيز على مشاعر المستمعين أثناء الأداء وإيصال إحساس الأغنية بأسلوب احترافي، ليصبح اليوم واحدًا من الأصوات المميزة في الساحة الفنية.