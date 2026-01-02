قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

من الملاعب إلى الميكروفون.. منسي الليثي يكشف سر رحلته بين الكرة والغناء

المطرب منسي الليثي
المطرب منسي الليثي
محمد البدوي

كشف المطرب منسي الليثي، المعروف أيضًا باسم فتحي سيد أحمد، عن تفاصيل بداياته الفنية ومسيرته التي جمعت بين الرياضة والموسيقى، موضحًا كيف تحولت موهبته الغنائية إلى مسيرة احترافية.

 الحفلات العائلية والمناسبات ا

وأشار منسي، خلال لقائه في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك، حيث لعب لمدة ثلاث سنوات تحت قيادة الكابتن هشام يكن ومدحت عبدالهادي إلا أن شغفه بالموسيقى كان حاضرًا دائمًا، إذ كان يردد الألحان أمام أصدقائه وزملائه في النادي، إلى أن لاحظت والدته موهبته وشجعته على تطويرها، وبدأ الغناء في الحفلات العائلية والمناسبات الصغيرة.

وأضاف أن الانطلاقة الفنية الحقيقية كانت من خلال تقديم أول موال له بعنوان «بيني وبينك كلام» تحت إشراف الملحن الكبير محمد غنيم، قبل أن يمتد مشواره إلى المهرجانات والأفراح، مستفيدًا من موهبته الفطرية ودعم أسرته.

 لقب «الليثي»

أما عن لقبه الفني، فذكر منسي أن اسم «منسي» جاء من مواقف طفولية طريفة، فيما أضاف إليه لقب «الليثي» المطرب محمود الليثي، الذي علّمه التركيز على مشاعر المستمعين أثناء الأداء وإيصال إحساس الأغنية بأسلوب احترافي، ليصبح اليوم واحدًا من الأصوات المميزة في الساحة الفنية.

المطرب منسي الليثي منسي الليثي فتحي سيد أحمد الزمالك هشام يكن الليثي

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مصانع غزل المحلة

مصانع غزل المحلة تعود بقوة

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 2-1-2026.. تفاصيل

تحالف عقاري متميز لتطوير مشروع سياحي على الواجهة البحرية لمدينة الغردقة

تحالف عقاري متميز لتطوير مشروع سياحي على الواجهة البحرية لمدينة الغردقة

بالصور

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

