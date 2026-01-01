محمود الليثي: 2025 وش السعد عليّ وأسير علي خطى عدوية وحسن الأسمر

قال المطرب الشعبي محمود الليثي: "سنة 2025 وش السعد عليّ ، وقدمت عددا من الحفلات الناجحة في قرطاج وايضا بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات ، وأيضاً أغنية "أنا البطل “ حققت نجاحا كبيرا، ونفسي في 2026 إن الناس تكون سعيدة وما حدش يكون مريض”.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في برنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»: “أثناء تعليمي كنت بغني في الأفراح ، وكان بيحاول والدي يبعدني عن الفن والغناء بسبب خوفه عليا من التعليم”.

وتابع: “انني أسير على خطى نجم الأغنية الشعبية عدوية وبساطة عادل إمام وأعشق حسن الأسمر ويعجبني ثباته على المسرح وعندما أتحدث عن العالمية أشاهد النجم حكيم وأسعي أن أكون مثله وأقدم حفلات عالمية.. وكنت أعمل خلف حسن الأسمر في أحد الأماكن وكنت أحلم برؤيته ، وذكر موقفا مضحكا في أحد الأفراح حيث قام العريس بتطليق العروسة”.

وأشار: “ أغنية عم يا صياد نجحت وكانت رزق من عند ربنا ، وأغنية أطاوع نجحت جدا ولم أكن أتوقع هذا النجاح ، وأكثر أغنية تطلب مني عم المجال.. وهذا ومشاهدات عالية وسوق البنات وشوكولاتة أرقام عالية جدا ، وان الجوائز بتتعبني لاني بفكر هعمل إيه تاني”.