ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
بعد الفوز بكأس ليبيا.. البدري أكثر مدرب مصري تحقيقا للبطولات
النقل تكشف صورًا جديدة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب
دائرة إمبابة| الحصر العددي يكشف تقدم أحمد العجوز.. وإعادة على مقعد
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
فن وثقافة

محمود الليثي: أشارك بالغناء والتمثيل في فيلم عروسة من الصين.. فيديو

أوركيد سامي

في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أعلن الفنان محمود الليثي عن انضمامه لفيلم جديد بعنوان "عروسة من الصين"، سيظهر خلال العمل بشكل مختلف يجمع بين الغناء والتمثيل.

وقال الليثي إنه يقدّم في الفيلم عدة أغنيات ضمن الأحداث، بالإضافة إلى دور تمثيلي يحمل طابعًا كوميديًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة جديدة في مسيرته الفنية وسيُظهر جانبًا مختلفًا منه أمام الجمهور.

وأضاف أن التحضيرات ما زالت مستمرة، على أن يتم الكشف عن فريق العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة


وعن الدراما، كشف الليثي عن مشاركته في مسلسل جديد يحمل اسم "الكنج"، يقدم من خلاله دورًا مميزًا ومختلفًا عن أعماله السابقة، وينتظر ردود فعل الجمهور عند عرضه.

وفي ختام حديثه، عبّر محمود الليثي عن أمنيته بأن تنال كل هذه الأعمال إعجاب الجمهور، مضيفا أنه يعمل دائمًا على تقديم محتوى فني راقٍ يليق بالمشاهد.


https://youtube.com/shorts/cvbdIo_z5Ek?si=NKz6vZFh2mitkgPX

