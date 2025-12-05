محمود الليثي: أشارك بالغناء والتمثيل في فيلم عروسة من الصين.. فيديو

في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، أعلن الفنان محمود الليثي عن انضمامه لفيلم جديد بعنوان "عروسة من الصين"، سيظهر خلال العمل بشكل مختلف يجمع بين الغناء والتمثيل.

وقال الليثي إنه يقدّم في الفيلم عدة أغنيات ضمن الأحداث، بالإضافة إلى دور تمثيلي يحمل طابعًا كوميديًا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد خطوة جديدة في مسيرته الفنية وسيُظهر جانبًا مختلفًا منه أمام الجمهور.

وأضاف أن التحضيرات ما زالت مستمرة، على أن يتم الكشف عن فريق العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة



وعن الدراما، كشف الليثي عن مشاركته في مسلسل جديد يحمل اسم "الكنج"، يقدم من خلاله دورًا مميزًا ومختلفًا عن أعماله السابقة، وينتظر ردود فعل الجمهور عند عرضه.

وفي ختام حديثه، عبّر محمود الليثي عن أمنيته بأن تنال كل هذه الأعمال إعجاب الجمهور، مضيفا أنه يعمل دائمًا على تقديم محتوى فني راقٍ يليق بالمشاهد.



https://youtube.com/shorts/cvbdIo_z5Ek?si=NKz6vZFh2mitkgPX