مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025

قادت شركات التكنولوجيا العملاقة مكاسب سوق الأسهم الأميركية في عام 2025، بينما نفّذ كبار المؤسسين والرؤساء التنفيذيين عمليات بيع داخلية تجاوزت 16 مليار دولار، في وقت واصل فيه القطاع الاستفادة من الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي.



وجاءت أكبر عملية بيع من جيف بيزوس، رئيس مجلس إدارة "أمازون"، الذي باع 25 مليون سهم بقيمة 5.7 مليارات دولار، بالتزامن مع احتفالات زفافه في فينيسيا. كما باعت جيشري أُلال، الرئيسة التنفيذية لشركة "أريستا نتوركس"، ما يقرب من مليار دولار من الأسهم بعد ارتفاع قيمة الشركة إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة "بلومبرج".



وتشير البيانات إلى أن معظم كبار البائعين استخدموا خطط التداول "10b5-1" التي تُعلن مسبقاً نية البيع، ما يعكس رغبة في تجنّب الاتهامات باستغلال المعلومات الداخلية.



وباع مايكل ديل أكثر من ملياري دولار من أسهم "ديل تكنولوجيز"، بينما تجاوزت مبيعات جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، حاجز المليار دولار مع استمرار صعود سهم الشركة إلى مستويات غير مسبوقة. كما نفّذ مارك زوكربيرج ونيكيش أرورا وبايجو بهات عمليات بيع كبيرة خلال العام، مستفيدين من ارتفاعات قوية في أسهم شركاتهم.



ورغم موجة البيع، يرى محللون أن هذه التحركات لا تعكس ضعفاً في القطاع، بل رغبة من التنفيذيين في تنويع ثرواتهم في ظل طفرة تكنولوجية مستمرة.