عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
تحقيقات وملفات

إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل

كروان مشاكل
كروان مشاكل
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، على ذمة القضية، بعد سداد الكفالة المالية المقررة.
وقد أمرت بتوقيع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، فيما تم تغريم مالك قاعة الأفراح وشقيقه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب إدارة القاعة بدون ترخيص، مع إخلاء سبيل الجميع على ذمة القضية.

جاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء إقامة حفل زفاف صانع المحتوى، والتي تضمنت تدافع عدد من الحضور، وحدوث بعض التلفيات داخل القاعة، إلى جانب اتهامات بالتحرش بالفتيات.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمن تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.


وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم بإشتعال النيران بسيارته.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لإلتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها، تم ضبط عدد (12 شخصا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.


وتبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء إستقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة جهات التحقيق مديرية أمن القليوبية

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

إزالة اللافتات من شوارع الاسكندرية

لاستعادة المظهر الجمالي.. حملات لإزالة اللافتات من شوارع الإسكندرية | صور

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

