إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، على ذمة القضية، بعد سداد الكفالة المالية المقررة.

وقد أمرت بتوقيع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه على المتهمين الرئيسيين في الواقعة، فيما تم تغريم مالك قاعة الأفراح وشقيقه مبلغ 10 آلاف جنيه، بسبب إدارة القاعة بدون ترخيص، مع إخلاء سبيل الجميع على ذمة القضية.

جاء القرار على خلفية الأحداث التي شهدتها قاعة أفراح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أثناء إقامة حفل زفاف صانع المحتوى، والتي تضمنت تدافع عدد من الحضور، وحدوث بعض التلفيات داخل القاعة، إلى جانب اتهامات بالتحرش بالفتيات.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديوهات تضمن تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم باشتعال النيران بسيارته.



وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى والزعم بإشتعال النيران بسيارته.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة (صانع محتوى "له معلومات جنائية") حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية قام عدد من المواطنين بالتجمع لإلتقاط الصور معه بالقاعة مما أدى إلى تدافعهم ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها، تم ضبط عدد (12 شخصا) من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.



وتبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها (4 أشخاص)، وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى ("له معلومات جنائية" – تم ضبطه)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء إستقلاله لسيارته صحبة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة مما أدى إلى تطاير الشرز منها واشتعالها "تم ضبطه"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.